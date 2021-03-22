Lamborghini отзывает 15 спорткаров Aventador в России

МОСКВА, 22 марта./ТАСС/. Lamborghini отзывает в России 15 спортивных автомобилей Lamborghini Aventador SVJ Coupe, проданных с 2019 года по 2021 год, из-за возможного открытия капота на высокой скорости, говорится в сообщении Росстандарта.

"Отзыву подлежат 15 автомобилей Lamborghini Aventador SVJ Coupe, реализованных в период с 2019 по 2021 годы с VIN-кодами согласно приложению. Причины отзыва транспортных средств: на некоторых автомобилях Aventador SVJ Coupe разбалтывание затяжки винтов петли капота может привести к размыканию капота. Это может повысить вероятность того, что в комбинации с такими факторами, как высокая скорость при сильном вертикальном и продольном ускорении, сила ветра будут достаточны для случайного подхватывания воздушным потоком капота и его открытия, даже полного отрыва от автомобиля", - отмечается в сообщении.

Такой дефект может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск ДТП, уточняет Росстандарт.

Компания оповестит владельцев спорткаров, подпадающих под отзыв, с помощью рассылки писем или по телефону. Информацию также можно проверить самостоятельно, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем.

"Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - говорится в сообщении.