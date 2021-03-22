Главгосэкспертиза одобрила проект строительства нефтяного терминала на Таймыре

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное решение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство объектов нефтяного терминала "Порт бухта Север" на восточном берегу Енисейского залива. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Согласно проектной документации, общая длина вводимого причального фронта терминала составит 1,28 км, расчетная пропускная способность при полном развитии - 28,36 млн т нефти в год, грузооборот - 26,98 млн т в год.

Работы по строительству терминала пройдут в три этапа. На первом этапе будут возведены портофлот и причалы для выгрузки строительных грузов мощностью 0,88 млн т нефти в год. Также будет выполнено берегоукрепление территории терминала, строительство контрольно-пропускного пункта, эстакады для досмотра автотранспорта, площадки для хранения генеральных грузов и заправки погрузчиков, предусмотрена установка трансформаторных подстанций, водомерного узла, эстакады для инженерных сетей и иных вспомогательных зданий и сооружений.

На втором этапе будут сооружены технологические причалы и объекты терминала для отгрузки 26,1 млн тонн нефти в год. В ходе этапа также выполнят обустройство участка мойки и площадки обслуживания бонов, будет построен открытый склад для контейнеров с оборудованием и проложен технологический трубопровод. На третьем этапе обустроят акваторию порта, установят средства навигационного оборудования и соорудят объекты системы обеспечения безопасности мореплавания.

Нефтяной терминал "Порт бухта Север" строится на базе расширяемого морского порта Диксон на Таймыре. Отмечается, что терминал предназначен для перегрузки на танкеры и дальнейшей транспортировки нефти с Пайяхской группы месторождений по Северному морскому пути (СМП) в порты России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд т нефти входит в периметр проекта "Роснефти" - "Восток ойл".

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году, ее могут довести до 100 млн т в год уже в начале следующего десятилетия.