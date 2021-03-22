DPA: Минфин Германии собирается принять бюджет на 2022 год с долгами объемом €81,5 млрд

БЕРЛИН, 22 марта. /ТАСС/. Задолженность Германии вырастет в 2022 году на €81,5 млрд. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на источники в Минфине ФРГ, который готовит проект бюджета на следующий год.

В 2021 году госдолг Германии вырастет на €179,8 млрд из-за экономических и социальных последствий пандемии. По итогам прошлого года объем задолженности составил €218 млрд - самый крупный за всю историю ФРГ.

До этого - с 2015 года - республика принимала бездефицитный бюджет и не брала никаких займов. Теперь же рост задолженности фиксируется уже третий год подряд.

В обычное время ФРГ не может брать займы, которые превышают 0,35% от годового ВВП, специальный механизм называют здесь "долговым тормозом". Это правило приостановили на время первой и второй волны пандемии специальным решением парламента.

В ФРГ режим карантина действует с ноября 2020 года. Зимой было закрыто почти все, кроме продовольственных магазинов. Кроме них, теперь работают школы, детские сады, цветочные и книжные магазины.