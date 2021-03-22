Прибыль российских банков в январе - феврале выросла на 11%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора за январь - февраль 2021 года выросла на 10,68% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составила 373 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

"Прибыль сектора за месяц составила 168 млрд рублей, что почти на 20% ниже январского результата (205 млрд рублей), но на четверть выше средней прибыли за 2020 год. Снижение прибыли было обусловлено отрицательной валютной переоценкой (-6 млрд рублей после +49 млрд рублей в январе) на фоне укрепления курса рубля", - указывает регулятор.

Чистая прибыль российских банков по итогам января - февраля 2020 года составила 337 млрд рублей.

Отмечается, что количество прибыльных банков в феврале заметно снизилось (до 233 с 275) главным образом из-за отрицательной валютной переоценки. "Тем не менее доля банков, получивших прибыль по итогам двух месяцев 2021 года, в активах сектора даже чуть выросла (до 97% с 96% в январе), так как "вышли в плюс" отдельные средние банки, которые были убыточными по итогам января", - указывает регулятор.

По данным ЦБ, в феврале, как и ожидалось, произошло оживление корпоративного и розничного кредитования после сезонно низких темпов в январе. Кроме того, существенно увеличился объем депозитов в Банке России на фоне сокращения кредитов банкам. Возобновился рост вкладов населения после сезонного январского оттока, значительно выросли средства юридических лиц и государства. При этом банки почти полностью погасили задолженность перед Банком России по операциям репо и сократили привлечения от других банков.