Компании ТЭК начали использовать квантовые вычисления для решения экологических задач

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Энергетические компании в последние годы все чаще используют квантовые вычисления для решения задач, стоящих перед сектором. В частности, новые технологии помогают компаниям эффективнее прогнозировать объемы потребления электроэнергии, развивать новые технологии и экологические проекты, а в будущем могут помочь и в принятии инвестиционных решений, пишет портал Smart Energy International.

"Балансировка объемов производства и потребления в условиях все более растущей децентрализации энергосистемы становится все более сложной задачей. По мере того, как растет количество распределенных энергоресурсов, а тенденция потребления становится все более неустойчивой, вычисления становятся более сложными и требуют больше времени. В результате энергетические компании прибегают к вычислениям на квантовом компьютере", - пишет портал.

В качестве примера сообщается, что Exxon Mobil в сотрудничестве с IBM изучают несколько вариантов повышения экологичности нефтедобывающей компании, в том числе оптимизацию энергосистемы и разработку новых материалов для улавливания углерода. Кроме того, помощь в решении экологических проблем IBM отказывает и BP.

"Вычислительные возможности нового поколения, такие как квантовые вычисления, помогут в решении научных и инженерных задач, с которыми мы столкнемся. Они позволят нам переосмыслить энергетику и разработать новые продукты с низким содержанием углерода", - приводятся в статье слова старшего вице-президента BP по цифровой науке и технике Морага Уотсона.

Enel Group надеется, что квантовые вычисления в будущем помогут оптимизировать процессы в области управления персоналом и даже принимать инвестиционные решения. "После внедрения новой квантовой технологии для оптимизации процессов управления персоналом и распределением рабочих мест мы расширим этот опыт для решения других задач, начиная от планирования энергосистемы и заканчивая распределением инвестиций", - цитирует Smart Energy International топ-менеджера Enel Group Антонио Каммисекра.

В настоящее время Enel Group использует алгоритмы, основанные на квантовых концепциях, для оптимизации времени, которое сотрудники группы тратят на дорогу до места распределения или командировки. Ежегодно группа распределяет более 32 млн работников в 13 компаниях группы, компьютерные вычисления уже помогли сократить время пути работников Enel Group до места командировок.