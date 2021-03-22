Объем рублевых ликвидных активов банковского сектора в феврале вырос на 5,5%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Объем рублевых ликвидных активов банковского сектора в феврале вырос на 0,8 трлн рублей, до 15,5 трлн рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

Прирост произошел преимущественно за счет роста объема депозитов, размещенных кредитными организациями в Банке России. "Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях", - сообщил регулятор.

В дополнение к ликвидным активам кредитные организации могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). На конец февраля объем таких активов, находящихся в составе "мягкого залога", составил 5 трлн рублей.

В то же время, объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте практически не изменился и составил $52,3 млрд, что выше среднего уровня 2020 года. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что также является комфортным уровнем, добавил регулятор.