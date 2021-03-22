ЦБ отметил существенный прирост госсредств в феврале в размере 1,6 трлн рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Банк России отметил существенный прирост госсредств в феврале в размере 1,6 трлн рублей, говорится в материалах регулятора.

"В феврале наблюдался значительный прирост государственных средств (+1,6 трлн рублей, или +41%), в частности со стороны Федерального казначейства после поступлений в бюджет основных ненефтегазовых налогов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль) и в связи с переходом на Единый казначейский счет, что позволило ведомству увеличить объем средств, доступных к размещению", - отмечает ЦБ.

На фоне поступления средств Федерального казначейства банки почти полностью погасили обязательства по репо перед ЦБ.

Объем средств россиян в банках в феврале вырос на 118 млрд рублей, что на 0,4% больше, чем в январе. Однако объем срочных вкладов снизился на 1%, или на 202 млрд рублей на фоне низких процентных ставок. При этом доля валюты на счетах россиян упала до 32,8% против 33,2% в январе. Вместе с этим в ЦБ отмечают значительный рост средств на счетах эскроу.

"Одновременно с ускорением ипотечного кредитования в феврале активно росли средства населения на счетах эскроу (+154 млрд рублей, или +12,5%), ежемесячный приток которых практически достиг значений ноября - декабря 2020 года", - указывает ЦБ.

В свою очередь средства юрлиц в феврале увеличились на 2%, или на 647 млрд рублей, включая как рублевые (+384 млрд рублей), так и валютные остатки (+$3,4 млрд, или +262 млрд рублей). Приток обеспечили главным образом компании нефтегазовой и энергетической отраслей.