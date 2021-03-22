"Сафмар" вложит более 100 млрд рублей в расширение мощностей Афипского и Орского НПЗ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Группа "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева в начале марта подписала инвестиционные соглашения с Минэнерго о создании новых мощностей по глубокой переработке нефти на Афипском и Орском НПЗ, говорится в ее сообщении. Речь идет об инвестициях в объеме более 100 млрд рублей.

Так, на "Афипском НПЗ" запланировано строительство установки замедленного коксования (УЗК) с гидроочисткой мощностью 1,6 млн тонн год. Кроме того, соглашение фиксирует поддержку проекта по реконструкции комплекса гидрокрекинга с увеличением его мощности с 2,5 млн до 3 млн тонн в год. Суммарный объем инвестиций по Афипскому заводу составляет 50,4 млрд рублей без НДС.

На "Орскнефтеоргсинтез" также планируется строительство новых объектов глубокой нефтепереработки: УЗК мощностью 1,2 млн тонн в год и установки депарафинизации бензинов мощностью 600 тыс. тонн в год. "В документ также включен проект реконструкции комплекса гидрокрекинга и установки изомеризации бензинов, что позволит повысить их производительность не менее, чем на 15%", - сообщают в "Сафмаре". Суммарный объем инвестиций по данному соглашению на Орском НПЗ согласован в объеме 50,25 млрд рублей без НДС.