Минсельхоз прокомментировал продление соглашений о ценах на масло и сахар

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Продление соглашений по ценам на масло и сахар сохранит доступность социальной продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

22 марта стало известно о том, что правительство поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября.

"Продление соглашений [по ценам на масло и сахар], по мнению Минсельхоза, позволит сохранить доступность социально значимой продукции для населения. Важно, что данное решение предлагается сбалансировать новыми мерами поддержки производителей, разрабатываемыми Минсельхозом России", - считают в министерстве.

Там также отметили, что предлагаемое возмещение затрат на производство и реализацию сахара и бутилированного масла, а также меры таможенно-тарифного регулирования помогут сохранить необходимую рентабельность предприятий, обеспечить внутренний рынок достаточными объемами этой продукции, снизить зависимость внутренних цен от мировой конъюнктуры. Как пояснили в Минсельхозе, агропромышленный комплекс является одним из драйверов российской экономики, ежегодно наращивая объемы производства всех основных видов продукции. При этом в текущих макроэкономических условиях и ситуации на мировом продовольственном рынке приоритетной задачей государства является сохранение стабильных цен на базовые продукты питания внутри страны.

В министерстве сообщили о том, что по поручению правительства РФ Минсельхоз совместно с ФАС и Минпромторгом проведет оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на сахар белый (до июня 2021 года) и подсолнечное масло (до октября 2021 года). Кроме того, министерством запланированы и другие меры, направленные на увеличение объемов производства продукции АПК. Так, в текущем году посевные площади под сахарной свеклой будут расширены, что позволит произвести не менее 40 млн тонн культуры и получить из нее порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей российского рынка и формирования переходящих запасов.