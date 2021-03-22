Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением фондовых индексов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций торговался неоднородно. Так, к вечеру индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, до 3489,07 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,44%, до 1467,62 пункта.

Российская валюта продолжает слабеть. Доллар по отношению к рублю на 19:42 мск вырос на 0,72%, до 74,84 руб., евро - на 1,1%, до 89,32 руб. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день потерял около $0,4 и торгуется на уровне $64,3 за баррель.

Внешний фон первого торгового дня недели был противоречивым, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. "С одной стороны, несколько стабилизировался уровень доходности 10-летних облигаций США. Рост импорта нефти, зафиксированный в январе - феврале в КНР, составил 4,1% в годовом сопоставлении и поддержал котировки "черного золота". С другой стороны, те же цены на нефть и фондовые рынки оказались под давлением после обвала турецкой лиры", - рассказал эксперт.

Еще одним серьезным негативным фактором стала третья волна пандемии, потенциально угрожающая новыми карантинными ограничениями в Европе. "Это особенно тревожит, учитывая недостаточно высокие темпы массовой вакцинации против коронавируса", - добавил Бахтин, отметив, что сдерживает спрос на рублевые активы и многоаспектная напряженность геополитического фона.

Рынок акций

В лидерах роста на Мосбирже оказались бумаги TCS (+3,15%) и ПИК (+2,45%). Опережающую динамику показывают и акции других компаний, ориентированных на внутренний спрос, в том числе "Детского мира" (+1,31%), рассказал главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

В числе аутсайдеров находятся акции "Газпрома" (-1,62%), которые дешевеют на фоне пятничных заявлений главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что новая администрация намерена выполнить принятые в 2019 году и 2020 году законы, в соответствии с которыми санкции должны быть введены против всех компаний, принимающих участие в проекте "Северный поток - 2", пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 23 марта

В текущих условиях в ближайшие торговые сессии трудно ожидать внятного тренда, отметил Александр Бахтин. "Во вторник инвесторы продолжат держать в фокусе внимания вирусные риски в Европе, доходности гособлигаций США, ситуацию с турецкой лирой, геополитические коллизии, сырьевые цены и ключевые макроданные", - отметил он. Из важной завтрашней статистики эксперт выделил данные по продажам новостроек в США в феврале.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3470-3570 пунктов, курс рубля к доллару - 74,2-75,2 руб.

По оценкам "Фридом финанс", во вторник вновь "преобладают шансы" снижения рынка. Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3440-3545 пунктов, а также 73,90-75,50 руб. и 87,95-90,10 руб. соответственно.