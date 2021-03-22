Объем господдержки развития ВИЭ-генерации в России до 2035 года составит 350 млрд рублей

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Государственная программа поддержки развития объектов генерации, работающих на возобновляемой энергии, на период с 2025 по 2035 годы составит 350 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

"Основные параметры - это 350 млрд [рублей] поддержки до 2035 года, порядка 6,7 ГВт ввода установленных мощностей мы ожидаем", - заявил Сниккарс.

Замглавы ведомства добавил, что за последние годы произошло существенное снижение стоимости производства солнечной и ветряной энергии. В случае дальнейшего сокращения издержек, генерирующие компании получат возможность построить дополнительные объекты "зеленой" генерации.

В Минэнерго РФ ожидают, что вторая программа позволит уменьшить стоимость производства возобновляемой энергии, повысить уровень локализации оборудования, а также обеспечить рост экспорта такого оборудования.

"На наш взгляд, после ее завершения ВИЭ уже выйдет на конкурентную полку с традиционными источниками генерации", - пояснил замминистра.

О программе поддержки "чистой" энергетики

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии, предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже практически завершены.

Вторая программа поддержки ВИЭ-генерации будет работать с 2025 по 2035 годы. Первоначально программа предполагала 400 млрд рублей господдержки, однако позднее министр энергетики РФ Николай Шульгинов выступил с предложением о ее сокращении до 305,93 млрд рублей с целью удержания энерготарифов в пределах инфляции.