Минпромторг введет понятие "российской услуги" для регулирования системы госзакупок

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен ввести в закон о промышленной политике понятие "российская услуга" для совершенствования регулирования системы госзакупок, сообщил замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Вводим понятие российской услуги в закон о промполитике. Это новация, сейчас понятия "российская услуга" не существует", - сказал он, выступая в соцсети Clubhouse.

"Закрытые ограничения в госзакупках работают исключительно либо на продукты, товары, либо на продукцию, которая поставляется в рамках закупки услуги. То есть если ты школу строишь, то, грубо говоря, парта, которая в услуге покупки школы, должна быть российская, но техника, с помощью которой ты строишь школу, не регулируется. Особенно остро это касается лизинговых схем", - пояснил замминистра.

Таким образом он прокомментировал заявление вице-президента "Группы ГАЗ" Елены Матвеевой о большом количестве "лазеек", позволяющих обходить требования по локализации при осуществлении госзакупок.

"Есть очевидные пробелы в законодательстве, которые позволяют обходить установленные требования к локализации закупаемых госзаказчиками автомобилей. Например, операционный лизинг автомобильной техники: технически покупателем транспорта в этом случае является лизинговая компания, которая затем передает приобретенные автомобили заказчику, и требования о российском происхождении товаров не действуют", - пояснила она.

По словам Матвеевой, требования о локализации не действуют при проведении тендеров по оказанию услуг, при которых заказчик покупает услугу у коммерческих перевозчиков. "Достаточно и других лазеек, и возникает такая серьезная проблема, что при наличии этих лазеек страдают инвесторы, которые вложили значительные средства в локализацию", - констатировала она.