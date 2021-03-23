В Счетной палате сообщили о росте процентного риска для бюджета России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Доля ОФЗ-ПК (облигации федерального займа с переменным купоном) и ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с индексируемым номиналом) в общем объеме государственного внутреннего долга РФ выросла до 37,6%, что говорит об увеличении процентного риска для бюджета РФ. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"Совокупная доля защитных инструментов, ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН, в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, на 1 января 2021 года составила 37,6% и превысила безопасную отметку в 25% объема государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, что свидетельствует об увеличении процентного риска для федерального бюджета", - говорится в отчете палаты.

Ведомство отметило, что за 2020 год доля долга по ОФЗ-ПК в общем объеме внутреннего госдолга РФ, выраженного в государственных ценных бумагах, выросла и на 1 января 2021 года составила 33,5% против 18,4% на 1 января 2020 г. Доля госдолга по ОФЗ-ИН увеличилась с 4% на 1 января 2020 года до 4,1% на 1 января 2021 года. При этом уменьшилась доля долга по другим видам ОФЗ. "Так, доля долга по ОФЗ-ПД снизилась с 69,4% на 1 января 2020 года до 57,6% на 1 января 2021 года", - отмечается в отчете.

Увеличение срока заимствований

По данным Счетной палаты, Министерство финансов РФ может удлинять сроки заимствований благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре.

"За 2020 год в целом по ОФЗ средневзвешенный срок до погашения размещаемых на аукционах ОФЗ составил 8,3 года, что свидетельствует о продолжении Минфином России политики удлинения сроков заимствований при благоприятной рыночной конъюнктуре", - сообщается в отчете ведомства.

Счетная палата отметила, что средневзвешенный срок до погашения ОФЗ-ПД [ОФЗ с постоянным доходом] на фоне волатильности в анализируемом периоде в целом снизился с 10-11 лет в январе - феврале 2020 года до 9,8 года в декабре 2020 года на фоне значительного роста средневзвешенного срока до погашения размещаемых на аукционах ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПК.

"Средневзвешенный срок до погашения защитных ОФЗ-ПК, оставаясь в течение января - августа 2020 года на уровне 4,2-4,5 года, в сентябре 2020 года вырос до 6,6 года, а в октябре 2020 года - до 9,6 года, незначительно снизившись в ноябре 2020 года до 9,4 года. А средневзвешенный срок до погашения защитных ОФЗ-ИН в течение января - июля 2020 года снизился с восьми лет в январе 2020 года до 7,5 года в июле 2020 года и затем вырос в сентябре 2020 года до 9,8 года, снизившись в дальнейшем до 9,6 года в декабре 2020 года", - указала Счетная палата.