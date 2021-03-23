"Известия": в НТС предложили меры для предотвращения роста цен на бензин

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Независимый топливный союз (НТС) предложил снизить акциз на бензин и дизельное топливо пятого экологического класса и отменить демпфер для стабилизации ситуации на топливном рынке. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо союза премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Кроме того, в НТС предлагают увеличить нормативы обязательных объемов реализации на бирже до 25% от производства по бензинам и 15% по дизелю, а также сохранить налоговые льготы только выполняющим норматив компаниям.

"Данные меры балансируют друг друга: с одной стороны, создается фискальный стимул для роста объемов производства, с другой - объемы не уходят на экспорт, а идут на внутренний рынок", - отметил "Известиям" президент НТС Павел Баженов.

По данным издания, цены на топливо в России могут вырасти на 13,77% при худшем сценарии. Как отмечают в НТС, рост цен связан с ростом индексов экспортной альтернативы (нетбэков). "Нетбэки растут по следующим причинам: прежде всего это плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года <...>. Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчета демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива. Рост налоговой нагрузки на внутренний рынок повышает нетбэки. А это стимулирует экспортные и дестимулирует внутренние поставки", - добавили в союзе.

В Минэнерго газете сообщили, что займутся проработкой предложения НТС при получении соответствующего поручения из правительства. В Минфине заявили, что к ним предложения от союза еще не поступали.

О ситуации с ценами на бензин в 2018 году

Весной 2018 года россияне ощутили резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство РФ тогда приняло ряд беспрецедентных мер, которые позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так, демпфирующий механизм в нефтяной отрасли позволил убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок.

В конце 2020 - начале 2021 года стоимость нефти снова росла. Правительство вновь предприняло ряд мер по стабилизации ситуации как на оптовом, так и на розничном рынке нефтепродуктов. В частности, нефтяным компаниям уже рекомендовали увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса. Стабилизации будет также способствовать решение увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма.

Принятые меры

Биржевые цены на бензин в России растут с конца 2020 года на фоне увеличения нефтяных котировок. Так, территориальный индекс биржевой цены бензина Аи-92 с начала 2021 года в России увеличился почти на 8%, до 53,6 тыс. рублей за тонну. Хотя со второй декады марта, после принятия правительством решения скорректировать демпферный механизм, благодаря которому розничные цены на бензин в России не зависят напрямую от биржевых, индекс снижается.

Скорректированный демпфер в нефтянке заработает с 1 мая 2021 года. Демпфирующий механизм был скорректирован, чтобы предотвратить рост цен на оптовом и розничном рынке, а также для того, чтобы повысить низкую маржинальность в опте и рознице.

По данным источников ТАСС, механизм был скорректирован за счет изменения формулы. В частности, базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфер, снизится с 56,3 тыс. рублей до 53,6 тыс. рублей за тонну.