"Ведомости": Ростех предложил инвестировать 41,6 млрд руб. в технологии интернета вещей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Инвестиции в реализацию дорожной карты Минцифры по развитию высокотехнологичных областей интернета вещей до 2024 года, согласно оценкам ГК "Ростех", могут составить 41,6 млрд руб. Об этом во вторник сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к разработке дорожной карты.

По данным "Ведомостей", правительственная комиссия по цифровому развитию рекомендовала "Ростеху" проработать целесообразность и механизмы реализации плана мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, внебюджетных источников и собственных средств госкорпорации. Один из участников работы над дорожной картой уточнил изданию, что это первый утвержденный план мероприятий по развитию интернета вещей в РФ.

Как сообщили изданию в "Ростехе", объем продаж российских компаний может достигнуть 230,9 млрд рублей к 2024 году при объеме инвестиций в 41,6 млрд рублей. Кроме того, появление большого количества умных устройств поспособствует увеличению масштаба всех отраслей экономики, где они будут применены. Финансирование будет направлено на проведение исследований, создание технологической платформы, а также поддержку разработчиков через институты развития для создания отраслевых платформ, приложений и сервисов.

"Отечественные разработчики получат возможность подключиться к возможностям широкой государственной инфраструктуры, за счет чего значительно снизятся временные и финансовые издержки в процессе разработки цифровых продуктов. Благодаря этому кратно увеличится число разрабатываемых решений", - отметили в госкорпорации.

В Минцифры газете уточнили, что документы от "Ростеха" еще не были получены.

Интернет вещей - объединение устройств в общую сеть, в которой они могут собирать и обрабатывать информацию, обмениваться данными между собой, с человеком и серверами в облаке.