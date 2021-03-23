В ФРС США заявили, что экономике страны еще далеко до полного восстановления

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Состояние пострадавшей от последствий пандемии американской экономики значительно улучшилось, однако до полного восстановления еще далеко, считает председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.

"Сегодня ситуация значительно улучшилась. Хотя негативные экономические последствия были реальны и широко распространены, самого худшего удалось избежать благодаря быстрым и решительным действиям со стороны Конгресса, ФРС, со стороны правительства, городов и населенных пунктов, людей, сообществ и частного сектора. <...> Однако [процесс экономического] восстановления еще далек от своего завершения, так что в ФРС мы продолжим оказывать экономике необходимую ей поддержку столько, сколько потребуется", - говорится в распространенном в понедельник вступительном слове Пауэлла к слушаниям, которые состоятся 23 марта в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

"Восстановление идет быстрее, чем в целом ожидалось, и, похоже, усиливается. В значительной степени это связано с упомянутыми мною беспрецедентными мерами налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, которые предоставили существенную поддержку домохозяйствам, бизнесу и сообществам", - уверен Пауэлл. Глава ФРС при этом подчеркнул, что отрасли экономики, наиболее пострадавшие из-за пандемии и мер социального дистанцирования, "остаются слабыми". В целом, по мнению Пауэлла, будущее "экономики продолжает зависеть" от ситуации с распространением коронавируса.