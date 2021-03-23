Фермеры Приморья планируют увеличить в этом году площадь посевов сои до 345 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Приморского края в текущем году планируют увеличить площадь посевов сои до 345 тыс. гектаров, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства Приморского края.

"В течение последних нескольких лет посевные площади сои в Приморском крае растут, даже несмотря на ежегодные тайфуны и связанные с ними наводнения. В прошлом году при посевах на 277 тыс. га, собрать сою удалось с 250 тыс. га. В этом году сельхозпроизводители увеличат площади посева сои еще на 68 до 345 тыс. га", - сказали в министерстве.

В краевом минсельхозе уточнили, что за последние пять лет посевная площадь сои увеличилась с 223 тыс. гектаров. В прошлом году средняя урожайность сои также выросла и составила около 15 центнеров с гектара. Несмотря на рост урожайности с гектара, часть посевов в 2020 году погибла во время наводнений августа и сентября, поэтому общий объем собранной сои остался на том же уровне, что и в 2019 году.

Соя - одна из основных экспортных культур в Приморье. Основными покупателями являются Китай, Япония и Южная Корея. Также часть урожая идет на семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Увеличение объемов производства сои позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Согласно нацпроекту, в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен был составить $1,4 млрд, однако этот показатель был перевыполнен уже в ноябре прошлого года. Экспорт АПК из Приморья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона превысил $1,5 млрд.

Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.