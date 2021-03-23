"Яндекс.Навигатор" стал предупреждать водителей об опасных участках дороги

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Яндекс.Навигатор" начал предупреждать водителей об опасных участках на маршруте, например о сложных перекрестках, опасных для обгона участках и о местах, где легко не заметить пешеходов. Об этом говорится в сообщении компании.

Новые предупреждения в "Навигаторе" появятся в дополнение к уже имеющимся - о приближении к школам и превышении скорости. Новая функция поможет водителю заранее узнать, на что в первую очередь обратить внимание на дороге.

Подсказки отображаются на карте "Навигатора" специальными знаками, также можно включить голосовые предупреждения. Например, если водитель превышает скорость, при подъезде к опасному участку он услышит: "Впереди опасный участок для обгона".

"Чтобы новая функция заработала, алгоритмы "Яндекса" проанализировали более 140 тыс. ДТП. Скопления ДТП объединили в участки, так как статистически там более вероятны новые происшествия. В итоге в последней версии "Навигатора" на его карте появилось более 1380 опасных участков. Всех их поделили на четыре типа", - рассказали в компании.

Скоро аналогичная функция появится и в "Яндекс.Картах".