Китай сохраняет некоторые ограничения на прием вагонов с углем и древесиной из России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Китай сохраняет некоторые ограничения на прием грузов из России через погранпереходы Забайкальск - Маньчжурия и Наушки - Сухэ-Батор, сообщили ТАСС в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД).

"Мы отмечаем определенные ограничения приема грузов в контейнерах, через погранпереходы Забайкальск - Маньчжурия и Наушки - Сухэ-Батор со стороны "Китайских железных дорог", а также лесных грузов и угля через пограничный переход Забайкальск - Маньчжурия", - отметили в РЖД.

Ранее о проблеме сообщало издание РБК.

"Фактические объемы передачи отличаются в меньшую сторону не только от параметров, заявленных РЖД на основе заявок грузоотправителей, но и от объемов, согласованных китайской стороной. Прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи", - сказал представитель РЖД.

По его словам, это приводит к скоплению на инфраструктуре РЖД поездов с гружеными вагонами в адрес погранпереходов с Китаем и вынужденным ограничениям погрузки для российских грузоотправителей. В ожидании передачи отставлено от движения свыше 70 поездов, в том числе более 20 контейнерных поездов, 10 - с лесными грузами, 10 - с углем. Это негативно отражается на эксплуатационной работе и приводит к неоправданным финансовым потерям. По информации РЖД, основные сложности с вывозом лесной продукции связаны с повышенными требованиями, предъявляемыми к ней контрольно-надзорными органами КНР. В свою очередь КНР принимает уголь преимущественно в контейнерах.

"В целях удовлетворения потребностей грузоотправителей в перевозках заявляемых объемов РЖД продолжит взаимодействие с китайской стороной по вопросу снятия барьерных факторов для обеспечения беспрепятственных перевозок экспортируемых грузов через российско-китайские пограничные переходы", - заключил представитель холдинга.

РЖД ранее предлагали на межправительственном уровне обсудить с Китаем увеличение пропуска поездов с углем из РФ, сообщал журналистам заместитель генерального директора холдинга Алексей Шило. В январе он отмечал, что на фоне пандемии сохраняются ограничения и на пропуск других видов грузов через погранпереходы с КНР.