Минфин назвал причины наращивания доли ОФЗ в объеме госдолга

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Размещение облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) в 2020 году позволило Минфину обеспечить привлечение заемных ресурсов в необходимом объеме на фоне замедления мировой экономики, снижения интереса международных инвесторов к рисковым активам и насыщения долгового рынка инструментами с постоянным купонным доходом, сообщает министерство.

Во вторник Счетная палата указала, что доля ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с индексируемым номиналом) в общем объеме государственного внутреннего долга России выросла до 37,6%, что говорит об увеличении процентного риска для бюджета.

Согласно материалам ведомства, средневзвешенный срок до погашения ОФЗ-ПД на фоне волатильности в анализируемом периоде в целом снизился с 10-11 лет в январе - феврале 2020 года до 9,8 года в декабре 2020 года на фоне значительного роста средневзвешенного срока до погашения размещаемых на аукционах ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПК.

"В 2020 году многие страны были вынуждены существенно нарастить государственные заимствования, чтобы справиться с пандемией и ее последствиями для граждан и экономики, и Российская Федерация не была исключением. В целях финансирования широкомасштабных мер по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса Минфину России удалось привлечь рекордные 5,2 трлн рублей на внутреннем рынке капитала. При этом в сложившейся рыночной конъюнктуре Минфину России пришлось сделать упор на ОФЗ с переменным купонным доходом, приняв значительный объем процентного риска", - говорится в сообщении Минфина.

"Реализация данной стратегии позволила обеспечить привлечение заемных ресурсов в необходимом объеме на фоне замедления мировой экономики, снижения интереса международных инвесторов к рисковым активам, а также исчерпания потенциала снижения Банком России ключевой ставки и насыщения долгового рынка инструментами с постоянным купонным доходом", - говорится в сообщении.