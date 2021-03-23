Михельсон снизил долю эффективного владения акциями "Сибура" до 42,23%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Основной акционер "Сибура" Леонид Михельсон снизил долю эффективного владения акциями компаниями до 42,23% с 48,5%, говорится в сообщении "Сибура". Пакет в 6,25% акций компании получил "Согаз".

"Сибур холдинг" получил уведомление о том, что 16 марта 2021 года АО "Согаз" приобрело права на 100% акций ООО "Траст 3", которому принадлежит 6,25% акций компании. Таким образом эффективная доля владения "Сибуром" Леонида Михельсона снизилась до 42,23%. В результате сделки не происходит нарушений ковенант и других ограничений на уровне ПАО "Сибур холдинг" или в отношениях между акционерами компании. Михельсон остается основным акционером компании и продолжит возглавлять ее совет директоров", - отмечается в сообщении.

В остальном структура акционеров "Сибура" не претерпела изменений. Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов - 3,9% акций компании. По 10% находятся в распоряжении Sinopec и Фонда Шелкового пути, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.

Доля Михельсона в уставном капитале "Сибура" также снизилась - до 27,83% с 34,08%, следует из материалов компании. Доля "Согаза" в уставном капитале нефтегазохимической компании теперь составляет 6,25%.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в более чем 90 странах мира.