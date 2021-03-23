ЦБ по-прежнему не фиксирует кибератак на Систему быстрых платежей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России по-прежнему не фиксирует каких-либо кибератак на Систему быстрых платежей (СБП), сообщил ТАСС первый замдиректора департамента ЦБ РФ Артем Сычев.

"Кто вам сказал, что в СБП есть какие-то атаки", - ответил он на соответствующий вопрос ТАСС.

Сычев добавил, что регулятор проводит мониторинг сомнительных операций через СБП, однако результаты работы будут представлены в соответствующем отчете позже.

В конце 2019 года в Национальной системе платежных карт (НСПК, операционный платежный и клиринговый центр СБП) сообщали, что зафиксировали случаи, когда кибермошенники пытались путем переборов телефонных номеров в системе получить дополнительную информации о россиянах. В ЦБ тогда заявили, что СБП надежно защищена с точки зрения кибербезопасности двухступенчатой системой антифрода.

О сервисе

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. В настоящее время к СБП подключены более 200 банков.

Помимо этого, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.