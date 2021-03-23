"Соллерс" запустит первое в России серийное производство электрических LCV

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Группа "Соллерс" планирует в 2022 году запустить первое в России серийное производство легких коммерческих автомобилей - Ford Transit, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"Соллерс" планирует запустить производство электрического Ford Transit в России в 2022 году - параллельно с основной дизельной платформой. Мы уже сейчас видим спрос со стороны ряда наших клиентов, прежде всего в Москве, - это компании сегмента e-commerse и международные компании, работающие в России, которые используют LCV для внутригородской доставки", - сказал он.

В "Соллерсе" считают, что в России драйверами спроса на электрические LCV будут клиенты-инноваторы: операторы онлайн-торговли, публичные компании в ретейле и международные компании, для которых переход на электротранспорт является частью стратегии устойчивого развития и существенной имиджевой составляющей в глазах клиентов.

"Однако у всех клиентов переход этот будет ограничен зонами с наиболее высокой плотностью населения и объемами внтригородской логистики - это Москва, Санкт-Петербург, Казань в 2022-2023 году. К 2025 году перечень регионов может расшириться за счет Самары, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга", - уточнили в "Соллерсе".

По прогнозу группы, продажи электрического транспорта составят около 1.5 % российского рынка LCV в 2022-2023 году с ростом до 4 % к 2025 году.