ЦБ предложил запретить осужденным за кражу личных данных работать в сфере финансов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России предложил ограничить возможность работы в финансовой сфере лицам, осужденным за кражу составляющей банковскую тайну информации. Такую инициативу высказал, выступая в Госдуме, первый замдиректора департамента ЦБ РФ Артем Сычев.

"Проблема, связанная с незаконным оборотом информации, составляющей банковскую тайну, присутствует. Она не носит массовый характер, но проблема есть, и ее надо решать. Но очевидно, что предусмотренное законодательством наказание не соответствует тяжести последствий, которые возникают в ходе неправомерного оборота персональных данных. Мы прекрасно понимаем, что утяжеление этих наказаний требуется, и очевидно, что имеет смысл вводить такое наказание, как ограничение права заниматься деятельностью в финансовой сфере тем людям, которые по этой статье осуждены", - сказал Сычев.

Представитель регулятора подчеркнул, что в России есть процедура доказывания факта неправомерного доступа или обращения с информацией, составляющей банковскую тайну. "Сейчас есть судебная практика, и она показывает, что до судов эти дела доходят, наказания мы имеем, но их тяжесть не соответствует тяжести последствий. Когда речь идет о хищении банковской тайны, то пострадать могут нескольких миллионов человек. Тяжесть последствий для граждан РФ несоизмерима с существующим наказанием", - отметил он.