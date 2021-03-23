Закон о блокировке мошеннических сайтов могут принять в весеннюю сессию Госдумы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Закон о блокировке Банком России мошеннических сайтов нелегитимных кредитных организаций и финансовых пирамид может быть принят до конца весенней сессии Госдумы, которая заканчивается 18 июля. Об этом во вторник сообщил глава комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Законопроект, подготовленный в редакции второго чтения, находится в правовом управлении Госдумы, и мы ждем его заключения. С коллегами из Банка России и всеми заинтересованными ведомствами эта редакция предварительно согласована. Я полагаю, что мы в весеннюю сессию его примем. Это наделит Центральный банк и федеральную прокуратуру правом блокировать такие сайты, которые распространяют мошеннические услуги, возможность пирамид, то, что называется фишинговыми сайтами", - сказал Хинштейн в ходе заседания межфракционной рабочей группы по киберпреступности.

Члены Совфеда и депутаты Госдумы внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с рекламой финансовых пирамид в декабре 2018 года. Он был принят в первом чтении 24 января 2019 года, после чего без движения лежал в Госдуме. Авторы законопроекта предложили наделить ЦБ правом включать в реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией для их последующего блокирования сайты, вводящие пользователей в заблуждение из-за сходства доменных имен, оформления или содержания с настоящими финансовыми организациями, с предоставлением на территории РФ финансовых услуг лицами, не имеющими права их оказывать, а также сайты, связанные с финансовыми пирамидами.