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Пандемия COVID-19

Вьетнам зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Таким образом, препарат одобрен уже в 56 странах, отметили в РФПИ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Республика Вьетнам зарегистрировала вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам. Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация "Спутник V" осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек", - указано в сообщении.

Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В препарате используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов.

Теги
РоссияВьетнамПандемия COVID-19
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