Сервис жалоб на спам, фишинг и мошенников появится до конца года на портале госуслуг

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сервис, через который жители России смогут пожаловаться на спам, фишинг и мошенников, появится до конца 2021 года на Едином портале Госуслуг. Об этом на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступностью сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

"И при этом до конца года мы на Госуслугах уже сделаем, может быть и раньше, соответствующий сервис, где граждане смогут пожаловаться, в том числе, на спам, на мошеннические действия, на фишинг", - сказал он.

Замглавы Минцифры отметил, что для этого также требуется законодательное "подкрепление". "В частности, телеком-операторы должны иметь возможность также отследить соответствующий звонок, если это происходит с помощью телефонной связи, и его заблокировать, если, например, звонки идут из мест лишения свободы", - добавил Паршин.