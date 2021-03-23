ЦБ может ограничить доступ простых инвесторов к бумагам во время резких скачков цен

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность временного ограничения доступа неквалифицированных инвесторов к бумагам, подвергнувшимся манипуляциям, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках XVI Международного финансового форума, организованного НФА.

"Одна из инициатив, которую мы сейчас обсуждаем - это временно переводить ценные бумаги, которые подвергаются атакам, в бумаги, доступные только квалифицированным инвесторам, чтобы неквалы их не покупали", - сказал он.

"В конце концов страдают неквалифицированные инвесторы, которые купят бумагу на верху, когда бумага вернется на свой справедливый уровень, они просто потеряют деньги. Квалифицированные инвесторы такой ерундой заниматься не будут, поэтому, возможно, это эффективный инструмент купирования негативных последствий от такого роду публичного хулиганства", - добавил Швецов.

В январе волна взрывного роста затронула некоторые акции небольших компаний США. В частности, стоимость бумаг американской розничной сети по продаже видеоигр GameStop с 12 по 28 января взлетела на 2309%, до $483. Причиной тому стали организованные на платформе Reddit спекуляции частных трейдеров. Похожие скачки в феврале на Мосбирже демонстрировали бумаги "Белуга Групп" и "Абрау-Дюрсо". В частности, бумаги "Белуга Групп" за два дня дорожали примерно на 60%, а акции "Абрау-Дюрсо" - на 40%, позже опустившись практически до исходных значений.-