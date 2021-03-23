Российские фандоматы Ecoplatform собрали первый миллион бутылок и банок на переработку

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский производитель фандоматов Ecoplatform собрал первый миллион пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку. В ближайших планах компании экспорт оборудования в страны Евросоюза, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Российский производитель автоматов по приему тары на переработку Ecoplatform собрал первый миллион пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Это примерно 25 тонн пластика и 4 тонны алюминия. Сейчас фандоматы собирают до 500 тыс. единиц тары в месяц. Компания ожидает, что после снятия всех карантинных ограничений объемы будут расти еще быстрей. К 2023 году фандоматы начнут принимать не менее 1 млрд бутылок и банок в месяц, а к 2025 году - уже десятки миллиардов", - говорится в сообщении.

Первый фандомат Ecoplatform был запущен в декабре 2019 года. В настоящее время более 55 автоматов отечественного производства работают в восьми российских регионах (Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Кемеровской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Башкирии), а также в Белоруссии и Казахстане. После перерыва на пандемию компания начала наращивать мощности и экспортировать оборудование за рубеж. Планируется в скором времени начать экспорт в Испанию и Хорватию. К лету 2021 года компания планирует запустить еще 250 единиц оборудования.

"Для эффективного распространения и роста популярности использования фандоматов государства вводят залоговую стоимость тары. Например, если раньше покупатель платил за бутылку воды $1, то после ввода депозитной системы он будет платить $1,25. При этом 25 центов залога вернутся к покупателю, когда он вернет бутылку в фандомат или в магазин напрямую. То есть для осознанного покупателя цена товаров не изменится. Благодаря этому удается поднять показатели вовлечения тары во вторичный оборот с 10% до 90% в течение 1-2 лет после введения такой системы", - отметил основатель компании Максим Каплевич, чьи слова приводятся в сообщении.

В России депозитной системы пока что нет, поэтому в качестве поощрения за сбор и сдачу вторсырья автоматы Ecoplatform предлагают бонусы и скидки в магазинах-партнерах. При этом в каждом регионе есть партнер по переработке вторсырья из фандоматов. Пластиковая тара перерабатывается в синтепон, гранулы или пластиковые хлопья, а алюминий отправляется на переплавку.

"Один фандомат может вместить до 500 ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок объемом от 0,25 л до 2 л. Это собственная разработка компании, где используются компьютерное зрение, датчики веса, движения и роботизированный барабан для сканирования этикеток. Также автомат использует облачное программное обеспечение собственной разработки, которое в реальном времени передает все показатели автомата владельцу", - рассказали в пресс-службе.