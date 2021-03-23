Ростех покажет на МАКС-2021 "принципиально новый самолет"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ростех планирует представить на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который пройдет в подмосковном Жуковском в июле, принципиально новый самолет, сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Хотим максимально ярко представить все достижения России, как и в военном, так и в гражданском авиастроении, в том числе перспективные модели самолетов, вертолетов, двигатели и другие агрегаты, передовые бортовые системы. Планируются и новинки, в частности, впервые покажем принципиально новый самолет", - сказали в пресс-службе.

В Ростехе добавили, что в авиасалоне примут участие все холдинги, задействованные в создании авиационной продукции. Общая площадь нашей экспозиции составит более 5 тыс. кв. м.

Ранее Минпромторг сообщил, что в МАКС-2021 хотят принять участие более 40 стран, страной - партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений.

На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС "Байкал", Ил-114-300, МС21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, сообщала в декабре пресс-служба устроителя мероприятия - АО "Авиасалон".