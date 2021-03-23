Роскомнадзор назвал неудовлетворительными темпы удаления информации в Twitter

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Темпы удаления запрещенной информации в социальной сети Twitter остаются неудовлетворительными, удалена только треть запрещенного в России контента. Об этом сообщается во вторник на сайте Роскомнадзора.

"Роскомнадзор сообщает, что после принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению трафика Twitter, социальной сетью начата работа по удалению, но фактически удалена только треть запрещенного в России контента с детской порнографией, материалов, склоняющих детей к суициду, рекламирующих приобретение, изготовление и употребление наркотиков. <...> Темпы удаления запрещенной информации соцсетью неудовлетворительные", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Признание соцсетью информации запрещенной и ее удаление могло быть осуществлено Twitter значительно раньше, что исключило бы столь длительное нанесение вреда пользователям российского интернета, подчеркивают в ведомстве. "Две трети наносящих вред детям материалов остаются доступными в Twitter. Кроме того, к сожалению, появляются новые публикации детской порнографии, материалы с пропагандой суицида, информация о распространении и употреблении наркотиков, что является абсолютно недопустимым. Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном и скорейшем удалении Twitter запрещенной и опасной для детей информации", - сообщает его сайт.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки. 16 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил ТАСС, что ведомство заблокирует Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.