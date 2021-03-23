Курс евро поднялся выше 90 рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже рос на 0,65% к закрытию предыдущей сессии и достигал 90,005 рубля, свидетельствуют данные площадки на 11:53 мск.

В последний раз курс евро находился выше 90 рублей 1 марта.

К 12:10 мск евро поднялся до 90,09 рубля (+0,76%), а доллар - до 75,7275 рубля (+0,75%).

Ослабление российской валюты наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Так, стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 1,61% - до $63,58 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 1,59%, до $60,58 за баррель.