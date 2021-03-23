Чекунков: программы "дальневосточного" и "арктического" гектаров будут расширяться

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Программа "Дальневосточный гектар", а также ее распространение на Арктическую зону РФ в будущем будет расширяться, в том числе за счет увеличения площади земельных участков. Об этом сообщил во вторник глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Программа выдачи бесплатной земли с широким диапазоном возможностей по ее применению стимулирует предпринимательскую активность, дает людям свободу выбора и как нельзя хорошо подходит для огромной территории Дальнего Востока и Арктики. Очевидно, что такая программа должна и будет постоянно улучшаться. Первым шагом станет распространение программы на Арктическую зону РФ, а также обеспечение возможности получения второго гектара. В дальнейшем считаем целесообразным поддерживать лидеров, активных и успешных участников программы с тем, чтобы расширять их возможности, в том числе путем увеличения площади земельных участков для ведения хозяйственной деятельности", - цитирует Чекункова пресс-служба министерства.

Ранее Минвостокразвития внесло в правительство РФ законопроект, который позволит получать второй "дальневосточный гектар" при успешном освоении первого. Глава министерства на прошлой неделе отмечал, что внесение проекта в Государственную думу ожидается в ближайшее время. Кроме того, этот законопроект запустит программу "Арктический гектар".

"В экономике есть закон маржинальной полезности - любая дополнительная экономическая транзакция имеет смысл до тех пор, пока вовлечение нового ресурса в оборот приносит пользу. Если люди могут успешно справляться с хозяйственным освоением земли - надо их всячески в этом поддерживать. Будем и дальше работать над тем, чтобы все большее количество россиян приносили благо стране, развивая бизнес на собственной земле и продолжая дело, которому уже четыре с половиной столетия, по освоению востока и севера нашей страны", - сказал Чекунков.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет каждому гражданину России, а также участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, право на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора участков и видов использования земли: можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта. Ранее молодые люди из Якутии предложили создать на "дальневосточном" гектаре базу тиктокеров. Глава Минвостокразвития положительно оценил эту идею, отметив, что самые интересные проекты на базе "гектаров" будут тиражироваться на всю страну.