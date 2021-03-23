Центробанк инициировал блокировку более 7,6 тыс. мошеннических сайтов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России в 2020 году инициировал блокировку свыше 7,6 тыс. мошеннических сайтов. Большая часть из них маскировалась под продажу авиа/ железнодорожных билетов и обменники, говорится в обзоре ЦБ РФ "Основные типы компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2019-2020 годах".

"В 2020 году Банк России инициировал блокировку 7680 сайтов. Основное большинство (6256 единиц), как и годом ранее, составляли мошеннические сайты, маскирующиеся под продажу авиа/железнодорожных билетов, p2p-переводы, обменники", - указано в документе.

Также были заблокированы около 1 тыс. сайтов лжебанков и 45 сайтов лжестраховых организаций - в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. 114 ресурсов было заблокировано в категории "Профессиональные участники рынка ценных бумаг", 83 - в категории МФО, 148 - в категории сайтов с вредоносным программным обеспечением (их число снизилось в 7,5 раза по сравнению с 2019 годом).

Помимо этого, в 2020 году в доменных зонах .RU, .РФ, .SU инициировано снятие с делегирования 2510 доменов, в остальных зонах - 5170.