Норвегия останавливает продажу завода Bergen Engines подразделению "Трансмашхолдинга"

ХЕЛЬСИНКИ, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Норвегии останавливает продажу компанией Rolls-Royce Group расположенного в королевстве завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines международному подразделению "Трансмашхолдинга" TMH International. Об этом сообщила во вторник в парламенте Норвегии министр юстиции и общественной безопасности Моника Мэланн.

"Правительство считает, что национальные интересы могут оказаться под угрозой, если владение заводом перейдет к TMH. Будет принята резолюция об остановке продажи на основании закона о безопасности", - цитирует министра издание Е24.

Как сообщает пресс-служба правительства Норвегии, предложение об остановке сделки представят королю на заседании Госсовета в пятницу, 26 марта.

"Мы считаем, что у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод, что необходимо воспрепятствовать продаже завода компании, контролируемой страной, с которой у нас нет сотрудничества в сфере безопасности", - приводит пресс-служба кабинета пояснения министра.

В начале месяца Rolls-Royce Group сообщила, что приостановила продажу завода TMH International, однако сделка не была остановлена окончательно, и речь шла только о перерыве на время, пока Норвегия изучает ситуацию.

Bergen Engines среди прочего поставляет свою продукцию Вооруженным силам Норвегии, представители которых подчеркнули, что им, возможно, придется найти другого поставщика.

О сделке

В феврале стало известно, что международное подразделение "Трансмашхолдинга" TMH International договорилось с Rolls-Royce Group о покупке завода дизельных и газопоршневых среднеоборотных двигателей Bergen Engines в Норвегии. Таким образом в TMH International рассчитывали расширить присутствие холдинга на мировом рынке двигателей, прежде всего газовых, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий. Сумма сделки не разглашалась.

В состав Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в семи странах мира.

"Трансмашхолдинг" рассчитывал, что синергия компетенций норвежского предприятия и российских дизелестроительных площадок холдинга ускорит реализацию стратегии развития технологий с нулевым балансом выбросов углерода.

Компания Bergen Engines, основанная в 1946 году, поставила заказчикам более 7 000 двигателей, из которых 5 000 в данный момент находятся в эксплуатации. "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование.