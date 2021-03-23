ЕАЭС может снять пошлины на импорт сахара при наличии дефицита

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может снять пошлины на импорт сахар при наличии дефицита этого товара. Об этом сообщили ТАСС в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Право Евразийского экономического союза предусматривает возможность введения мер таможенно-тарифного регулирования и установления тарифной квоты по инициативе любого государства-члена при наличии дефицита продовольственной продукции. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) оперативно реагирует и принимает решения, направленные на урегулирование таких ситуаций", - подчеркнули в торговом блоке ЕЭК.

Ранее сообщалось, что вопрос о снятии пошлин на импорт РФ белого сахара на период с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. тонн прорабатывается на уровне ЕЭК.