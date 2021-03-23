Лавров заявил, что Россия ожидает участия иностранных гостей на ВЭФ-2021

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Обычная работа Восточного экономического форума (ВЭФ) возобновится в этом году, Москва ожидает участия в нем иностранных гостей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью южнокорейским СМИ.

"В этом году возобновится, как мы надеемся, обычная работа Восточного экономического форума, который традиционно проходит в сентябре во Владивостоке, - сообщил министр. - Будем приглашать наших друзей продолжать активно использовать эту перспективную площадку".

Ранее Фонд Росконгресс сообщил, что VI Восточный экономический форум состоится 2-4 сентября 2021 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.