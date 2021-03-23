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Пескову неизвестно об ограничениях на прием российских грузов на границе с КНР

Ранее в пресс-службе РЖД сообщили, что Китай сохраняет некоторые ограничения на прием контейнерных и лесных грузов, а также угля из России через погранпереходы Забайкальск - Маньчжурия и Наушки - Сухэ-Батор

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о скоплениях поездов с российскими товарами, в том числе с углем, на ряде погранпереходов у российско-китайской границы из-за ограничений на прием грузов со стороны КНР. Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я вообще не в курсе и здесь ничего не могу вам сказать, мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков. По его словам, "очевидно, что по мере того, как китайская экономика начала разгонятся, то там существенно повысилась потребность в этом импорте". "Поэтому объемы экспорта туда из нашей страны растут, в том числе угля и так далее. Но какие новые правила там введены, к сожалению, я такой информацией не располагаю", - добавил он.

Во вторник в пресс-службе РЖД сообщили ТАСС, что Китай сохраняет некоторые ограничения на прием контейнерных и лесных грузов, а также угля из России через погранпереходы Забайкальск - Маньчжурия и Наушки - Сухэ-Батор. По словам представителя РЖД, фактические объемы передачи грузов отличаются в меньшую сторону не только от параметров, заявленных РЖД на основе заявок грузоотправителей, но и от объемов, согласованных китайской стороной. Это приводит к скоплению на инфраструктуре РЖД поездов с гружеными вагонами и вынужденным ограничениям погрузки для российских грузоотправителей.

Теги
РоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
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