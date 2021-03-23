В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности обществ взаимного страхования

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС /. Группа депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финрынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на регулирование деятельности обществ взаимного страхования. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект направлен на развитие такой формы организации страховой защиты, как взаимное страхование, и повышение заинтересованности граждан и юрлиц в страховании своих имущественных интересов путем объединения в общества взаимного страхования. С целью повышения доступности взаимного страхования законопроект снимает ограничения в части максимально допустимого числа членов общества.

В настоящее время общества взаимного страхования вправе осуществлять только отдельные виды имущественного страхования, при этом действует запрет на осуществление ими личного страхования. В то же время в мировой практике общества специализируются не только на имущественном страховании, но также на личном страховании. В этой связи в целях гармонизации с нормами международного регулирования документом вносятся изменения, предусматривающие, что объектами взаимного страхования могут быть объекты личного и имущественного страхования. Вместе с тем законопроектом предлагается разрешить обществам осуществлять страхование от несчастных случаев и болезней, а также добровольное медицинское страхование.

При этом в целях соблюдения интересов страхователей (застрахованных лиц, выгодоприобретателей) законопроектом вносятся изменения, направленные на запрет осуществления обществами обязательного страхования, а также добровольного имущественного страхования, если в соответствии с законодательством РФ такое страхование является условием осуществления профессиональной деятельности. Также законопроектом устанавливается, что общество, членами которого являются физлица, не вправе осуществлять взаимное страхование имущественных интересов, связанных с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц.

Для повышения финансовой устойчивости общества, защиты интересов членов общества и третьих лиц законопроектом предлагается: распространить на общества требования в части обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности, которые в настоящее время предусмотрены для страховых организаций; распространить на общества положения закона от о банкротстве в части введения временной администрации после отзыва лицензии; ограничить для членов общества-физлиц субсидиарную ответственность размером годовой страховой премии.

Также предлагается установить, что в случае исключения члена из общества оно продолжает нести обязательства по заключенным с таким членом общества договорам страхования имущественных интересов, связанных с риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц; распространить на отношения из договора страхования, заключенного между членом общества-физлицом и обществом нормы, установленные законодательством о защите прав потребителей.