Объем экспорта лекарств из Москвы в 2020 году увеличился на треть

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Объем экспорта лекарственных средств, произведенных московскими фармацевтическими предприятиями, по итогам прошлого года увеличился на треть и составил 311,2 млн долларов. Об этом сообщил во вторник журналистам глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Производители активно развивают экспорт лекарственных средств: по итогам 2020 года поставки за рубеж составили $311,22 млн, что на 32,3% превышает итоги 2019 года", - сказал Прохоров. Он отметил, что в настоящее время в отрасли работает около 30 крупных и средних предприятий столицы, благодаря чему Москва является одним из главных центров фармпромышленности в стране. "Если смотреть по объемам отгрузки товаров, то на долю столичных производств приходится более четверти от общероссийских объемов", - заметил Прохоров.

В этой связи он отдельно упомянул показатели работы Московского эндокринного завода, являющегося одним из ключевых экспортеров. "По итогам 2020 года экспорт завода относительно позапрошлого года увеличился в 2,7 раза", - заметил глава департамента. Продукция предприятия экспортируется в 13 стран.

В свою очередь, в Центре поддержки и развития экспорта "Моспром" пояснили, что по итогам прошлого года мегаполис занимает первое место среди всех регионов страны по уровню экспорта лекарств. "Покупателями лекарственных средств от столичных компаний стали 105 стран мира, при этом лидером стал Узбекистан, закупив продукции на $45,45 млн", - отметили в центре.