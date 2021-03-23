Володин напомнил депутатам о необходимости вовремя подать декларации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов до конца недели подать ежегодные декларации о доходах и расходах, чтобы предстоящая работа в регионах не помешала сделать это вовремя.

"У нас с вами следующая неделя будет неделей работы в регионах, а затем апрель. До апреля надо всем подать декларации", - напомнил Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

Он подчеркнул, что не все депутаты представили необходимые документы, и призвал их оперативно решить вопрос на этой неделе. "Обращаю внимание, что закон, который очень бурно обсуждался, где предоставлена возможность в случае стихийных бедствий на месяц отложить подачу деклараций, на депутатов не распространяется, потому что стихийных бедствий не ожидается", - подчеркнул Володин.

По его словам, нормы закона стали неверно интерпретировать и "говорить о том, что якобы тем самым выводят из-под ответственности чиновников, государственных служащих, депутатов". "Коллеги, этот закон принят, чтобы в случае действительно стихийных бедствий или каких-то катаклизмов, если утрачены документы, дать возможность в течение месяца их восстановить и в любом случае в обязательном порядке подать декларацию и отчитаться о доходах и расходах", - отметил Володин.

Согласно закону, депутаты должны ежегодно в срок до 1 апреля представлять декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошедший год. Депутаты также должны предоставить аналогичные сведения о членах своей семьи. Согласно действующему положению, в течение 14 рабочих дней информация должна быть опубликована на официальном сайте Госдумы.