В ЦБ считают степень защиты российских банкнот от подделок одной из лучших в мире

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Уровень защиты наличных денег в РФ является одним из самых лучших в мире, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

"Достигнутый в России уровень защиты банкнот от подделок является одним из самых лучших в мире. Так, в Великобритании показатель проникновения фальшивых денег в оборот в 16 раз хуже, чем у нас. В еврозоне ситуация в этом плане хуже в три раза", - сказал он.

Алексеев отметил, что за последние десять лет в России удалось снизить уровень фальшивых купюр в обороте с 17 до 7 штук в расчете на 1 млн денежных знаков.

Вместе с этим зампред ЦБ добавил, что быстрое развитие технологий повышает вероятность появления качественных подделок в будущем, поэтому Центральные банки многих стран стараются работать в этом направлении на опережение и регулярно обновляют защитные признаки купюр и их дизайн.