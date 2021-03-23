Госдума снизила штрафы для некоторых кредитных кооперативов за невыполнение требований ЦБ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, направленный на уменьшение штрафов за невыполнение в срок предписаний Банка России для кредитных потребительских кооперативов численностью не более 3 тыс. человек.

Закон затрагивает кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, общее число членов которых не больше трех тысяч физических и юридических лиц с суммой активов, не превышающих определенного нормативным актом Банка России значения.

Как отмечают авторы (депутаты Госдумы) в пояснительных материалах, установленные санкции непропорциональны по отношению к таким крупным игрокам финансового рынка, как банки, и к мелким, которыми являются кооперативы.

В связи с этим в Кодекс РФ об административных правонарушениях вносятся изменения, согласно которым невыполнение такими кооперативами в установленный срок законного предписания Банка России влечет штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 20 тыс. до 30 тыс.), а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. (сейчас от 500 тыс. до 700 тыс. рублей).

Непредоставление информации в Банк России будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или дисквалификацией на срок до года, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Сейчас максимальный штраф для должностных лиц составляет 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - 700 тыс. рублей. Принятый закон при этом не затрагивает деятельность микрофинансовых организаций.