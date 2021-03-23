Минпромторг разработает стратегию региональной промышленной политики

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработает стратегию региональной промышленной политики до 2024 года и на период до 2035 года, соответствующее уведомление опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Необходимость разработки стратегии вызвана тем, что на современном этапе социально-экономического развития страны перед государственной промышленной политикой встал вопрос координации всех проводимых в России политик стимулирования развития промышленности на региональном уровне с применением дифференцированных подходов к поддержке отдельных регионов и макрорегионов с учетом интересов национальной безопасности и промышленной специализации субъектов РФ", - говорится в материалах.

Документ будет определять основные направления государственной региональной промышленной политики в отношении обрабатывающего производства в ведении Минпромторга.

Предполагается, что распоряжение об утверждении стратегии вступит в силу в июле 2021 года.