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ЦБ не ожидает существенного увеличения объема наличных в 2021 году

При этом увеличение этого объема не повлияет на политику регулятора в отношении ключевой ставки, сообщил зампредседателя Банка России Михаил Алексеев

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России не ожидает, что в 2021 году рост объема наличных будет таким же существенным, как в прошлом году. При этом увеличение объема наличной денежной массы не повлияет на политику ЦБ в отношении ключевой ставки, сообщил зампредседателя Банка России Михаил Алексеев в ходе пресс-конференции.

"Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик. Мы не думаем, что увеличение объемов наличной денежной массы как-то повлияет на политику в области повышения процентной ставки", - сообщил он.

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