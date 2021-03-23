ЦБ не ожидает существенного увеличения объема наличных в 2021 году

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России не ожидает, что в 2021 году рост объема наличных будет таким же существенным, как в прошлом году. При этом увеличение объема наличной денежной массы не повлияет на политику ЦБ в отношении ключевой ставки, сообщил зампредседателя Банка России Михаил Алексеев в ходе пресс-конференции.

"Мы не ожидаем, что в 2021 году рост наличных, который имел место в прошлом, 2020 году, будет столь же велик. Мы не думаем, что увеличение объемов наличной денежной массы как-то повлияет на политику в области повышения процентной ставки", - сообщил он.