Госдума вводит штрафы до 100 тыс. рублей для турагентов за работу без разрешения

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об административных санкциях за нарушения в сфере туристической деятельности, предусматривающий штраф до 100 тыс. рублей для турагентов, не имеющих права заниматься такой деятельностью.

Согласно тексту, "осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, либо лицом, не имеющим права на осуществление турагентской деятельности", повлечет штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Данные положения были включены в законопроект в ходе второго чтения. Редакция первого чтения предусматривала наказание только за "осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов", при этом максимальный штраф для граждан и должностных лиц составлял 5 тыс. рублей, для юридических лиц - 30 тыс. рублей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что невнесение туроператором сведений о турагенте, осуществляющем продвижение и реализацию туристского продукта, в единый реестр или внесение этих данных с нарушением установленных правил повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.