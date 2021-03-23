Володин предложил подготовить поправки о поддержке многодетных семей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник на пленарном заседании предложил сформировать межфракционную рабочую группу для подготовки поправок в законодательство, необходимых для поддержки многодетных семей.

Данную тему в ходе заседания поднял вице-спикер Петр Толстой. "У нас в России многодетная семья - это практически всегда бедная семья. Можем ли мы уважать себя, когда люди боятся рожать детей, потому что этот шаг может поставить семью на грань выживания?" - обратился он к коллегам.

Толстой призвал "изменить несправедливое законодательство в отношении многодетных, сделать несколько, но существенных льгот на федеральном уровне и не отговариваться региональными полномочиями". Депутат указал на то, что до сих пор статуса многодетных лишаются семьи, в которых старший ребенок достиг 18 лет, не учитывается уход за ребенком в трудовом стаже, не организованы выплаты беременным. Вице-спикер вновь подверг критике предоставление услуг суррогатными матерями иностранцам.

"По итогам выступления Петра Олеговича Толстого... давайте с вами дадим поручение профильному комитету, создадим межфракционную рабочую группу, чтобы были подготовлены изменения в законодательство, необходимые для того, чтобы поддержать многодетные семьи", - ответил на это Володин.

Спикер согласился с критикой того, что дети по достижении 18-летнего возраста снимаются с очереди на жилье. "А жилье почему не дали? По чьей вине не получили? Не по вине многодетных, что дети выросли. А по вине тех, кто отвечает за решение этого вопроса. И многие другие проблемы, которые мы должны взять и в рамках своей приоритетной повестки постараться решить за весеннюю сессию", - резюмировал Володин.