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ЦБ не планирует выпуска пластиковых банкнот

Это связано с защитой окружающей среды, рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты, это связано с защитой окружающей среды. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

"Должен сказать, что, честно говоря, такой вопрос и не стоял на повестке дня. Мы опробовали выпуск пластиковых денег, выпуская памятные банкноты, приуроченные к некоторым известным событиям: Олимпиада, Чемпионат мира по футболу. Но в целях экологической защиты окружающей среды мы не практикуем выпуск и не планируем выпускать пластиковые наличные деньги", - сказал Алексеев.

В 2016 году бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский заявлял, что ЦБ РФ не исключает возможности введения пластиковых банкнот в денежное обращение.

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