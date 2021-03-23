Госдума одобрила во II чтении вычет по НДФЛ для занимающихся физкультурой и спортом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.

Законопроектом предлагается дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-оздоровительные услуги.

Ко второму чтению была принята поправка, согласно которой получить "спортивный" вычет можно будет не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.

Принятие и реализация законопроекта будет способствовать сохранению и укреплению здоровья граждан, говорится в пояснительной записке.

"Мы принимаем эти поправки сейчас, когда здоровье людей особенно важно", - цитирует пресс-служба слова председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни", - подчеркнул он.

По словам председателя Госдумы, "появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан".