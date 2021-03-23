СМИ: военные США вывезли с северо-востока Сирии в Ирак сотни цистерн с сирийской нефтью

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Американские военнослужащие вывезли из районов на северо-востоке Сирии в соседний Ирак сотни цистерн с сирийской нефтью. Об этом сообщило во вторник сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на местные источники.

Согласно сообщению агентства, "американские оккупационные силы направили сегодня утром колонну из 300 цистерн с нефтью, украденной с сирийских месторождений, на территорию Ирака". Утверждается, что за последние месяцы сирийско-иракскую границу пересекли "десятки колонн" с нефтью, добытой в сирийской провинции Хасеке.

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.